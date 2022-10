Tennis

Tennis : Les plus grosses sorties fracassantes de Benoit Paire

Publié le 2 octobre 2022 à 12h35 par Arnaud De Kanel

Dernièrement, Benoit Paire n'y arrive plus. Le Français a quitté le top 100 du classement ATP après une multitude de défaites. A défaut de faire parler de lui sur son niveau de jeu, c'est souvent ses sorties en dehors et sur le court qui ternissent son image, en atteste son nouveau pétage de plombs à Lisbonne. Retour sur ses plus grosses sorties.

Une nouvelle fois battu, Benoit Paire a encore disjoncté. Ce n'est pas la première fois pour l'Avignonnais qui a bâti son image sur son comportement instable qui le fait sortir des matchs. Sur et en dehors du terrain, l'actuel 165ème joueur mondial fait parler de lui à chacun de ses dérapages. Voici un florilège de sorties les plus fracassantes.

#RolandGarros La poésie de Benoît Paire, hier, pour évoquer la chance de Kei Nishikori pic.twitter.com/db9ZH5720l — Stefan Renna (@StefanRenna) June 3, 2019

Pétages de plombs et cassages de raquettes à volonté

Lorsque tout ne se goupille pas comme prévu lors d'une rencontre, Benoit Paire fait ressortir sa rage par des coups d'éclats. Parmi-eux, l'un des plus célèbres face à Kei Nishikori en huitièmes de finale à Roland-Garros en 2019 au court d'un échange perdu après que le Japonais ait eu de la réussite : « La chatte qu'il a, la chatte, la chaaaatte ». Du Benoit Paire dans la phrase qui a décidément un gros problème avec la chance. « Comme par hasard moi je la mets à côté, lui il boise c'est sur la ligne. Toujours pas de chatte, jamais de chatte c'est une malédiction » avant de perdre le point suivant face à Matteo Berrettini et d'envoyer sa raquette dans le décor puis de conclure en hurlant « toute ma vie j'aurai un manque de chaaaatte . » Mais aussi, il ne faut pas le déranger lors d'un point, ce supporter à l'US Open s'en souvient. Un peu trop de bruit et le Français s'exclame après une discussion avec l'arbitre : « Gros fils de p*** . »

Des sorties alarmantes sur son état psychologique

La vie d'un sportif professionnel n'est pas toujours rose. Benoit Paire n'a pas caché avoir traversé une dépression, un sujet tabou dans le sport, lors de la pandémie de Covid-19 . « Depuis le début de l’année, j’ai vraiment du mal mentalement. Ce qui est dur, c’est de ne pas savoir quand ça se guérit. Ça peut prendre du temps. Là, j’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide. Je vois un hypnotiseur, un psychologue et un préparateur mental pour essayer de comprendre ce qui m’arrive. Pour l’instant, ça ne fonctionne pas du tout. Mais c’est le début, il me faut plusieurs séances… » confiait Paire dans un entretien accordé à Brut .

"Je vois des psys, je vois pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qui m’arrive."Coups de colère sur le terrain, angoisses, perte de motivation... @benoitpaire se confie sur son mental. pic.twitter.com/8jyv8I0K0Y — Brut FR (@brutofficiel) July 8, 2022

Paire noyait ses problèmes dans l'alcool