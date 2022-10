Tennis

Tennis : Battu, Paire a encore pété les plombs (vidéo)

Publié le 2 octobre 2022 à 10h35 par Arnaud De Kanel

Bien loin de son niveau d'antan qui l'avait propulsé au 18ème rang mondial, Benoit Paire était à Lisbonne pour y disputer un tournoi sur le circuit Challenger. Battu par le Kazakhe Timofey Skatov en quarts de finale, l'Avignonnais a laissé éclaté sa colère par de nouvelles envolées lyriques dont il a le secret.

Après avoir quitté le top 100 ATP, Benoit Paire tente de se refaire la cerise sur le circuit Challenger afin d'y engranger un maximum de confiance. Qualifié pour les quarts de finale du Del Monte Lisboa Belem Open 2022, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le 165ème joueur mondial. Défait en trois manches par Timofey Skatov, Paire a complètement craqué en insultant son adversaire qui selon lui, avait pris une pause toilettes bien trop conséquente. Un nouveau coup d'éclat de l'Avignonnais qui ne rassure pas dans sa quête de retrouver le circuit ATP.

Benoît Paire dans Le Cercle des poètes disparus à Lisbonne.Très distingué et joli combo "audible obscenity" et "ball abuse".🎥TikTok/arthur_biecheler pic.twitter.com/u66vUqHIjZ — Tennis Legend (@TennisLegende) October 1, 2022

«Va te faire sodomiser par une grosse p*** de luxe»

Très en colère après son adversaire, le Français n'y est pas allé de mains morte. Le match a basculé en sa défaveur et Benoit Paire a exprimé sa rage de manière obscène. Alors qu'il vient de perdre le point, il lâche : « Va te faire sodomiser par une grosse p*** de luxe ! » avant d'envoyer la balle dans le ciel portugais. Quelques échanges plus tard, l'Avignonnais remet ça en hurlant : « Le mec part aux toilettes pendant 45 minutes, 45 MINUTES, il ne sait pas jouer au tennis, putain ! » Défaite 6-4, 2-6, 7-5 du Français.

Hier aussi pic.twitter.com/HeVM0q6Aau — kruschwik (@Maelito33240) October 1, 2022

