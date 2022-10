Tennis

Tennis : En perdition, Benoit Paire se fixe un ultimatum

Publié le 1 octobre 2022 à 20h35 par Arnaud De Kanel

En grande difficulté depuis le début de la saison, Benoit Paire a disparu des radars du circuit ATP. Même s'il ambitionne en retour en grâce si son état physique et surtout mental le lui permettent, il n'exclut pas la possibilité de mettre un terme à sa carrière. En effet, l'Avignonnais s'est fixé un dernier objectif.

Depuis son élimination au premier tour de l'US Open, Benoit Paire peine à retrouver son meilleur niveau. Bien loin de la France et du circuit ATP, il dispute plusieurs tournois Challengers afin de retrouver la confiance. Paire commence à retrouver le moral est espère retrouver un certain niveau afin de revenir sur le circuit ATP sinon, il prendra sa retraite.

«Jouer à domicile est un peu délicat pour moi»

Actuellement à Lisbonne où il y disputait un tournoi, Benoit Paire se mieux loin de l'hexagone. « Jouer à domicile est un peu délicat pour moi en ce moment. Les gens attendent beaucoup de moi. J'étais numéro 18 mondial, alors quand je reviens, ils s'attendent à ce que je gagne toujours. Mentalement, je n'étais pas prêt à jouer mon meilleur tennis, alors j'ai pensé qu'il valait mieux être dans un endroit plus calme au Portugal, profiter de mon tennis » a-t-il confié à Bola Amarela .

«Si j'ai l'impression que je ne peux pas, j'arrêterai de jouer au tennis»