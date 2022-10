Tennis

Tennis : Après Federer, quelle légende prendra sa retraite ?

Le récent départ à la retraite de Roger Federer a vu le premier membre du Big 4 mettre un terme à sa carrière. Alors qu’ils sont tous de la même génération, l’avenir de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray interrogent forcément. Même s’ils affirment tous ne pas encore y penser, ils se rapprochent de plus en plus de la fin de leur aventure dans le tennis professionnel.

Après un dernier double disputé avec Rafael Nadal, Roger Federer a mis un terme à plus de 20 ans de carrière. Un moment émouvant, partagé en compagnie de plusieurs joueurs qui ont longtemps été ses rivaux. En plus de l’Espagnol, Andy Murray et Novak Djokovic étaient également présents aux côtés du Suisse dans l’équipe Europe de la Laver Cup. Les trois hommes sont de la même génération, le Serbe et le Britannique ayant 35 ans, tandis que Rafael Nadal est plus âgé d’une année. Bientôt, ce sera à leur tour de faire leurs adieux, mais qui sera le prochain membre du Big 4 à suivre les traces de Roger Federer ?

Andy Murray, le plus en déclin

Andy Murray pourrait être le premier. À 35 ans, il a longtemps été gêné par des douleurs à la hanche. À l’heure actuelle, il est retombé à la 47e place mondiale, bien loin de ses standards habituels. « Ma retraite ? Je n’y pense pas vraiment pour le moment », confiait récemment Andy Murray. S’il n’a pas l’intention de faire un match d’adieu comme Roger Federer, l’ancien numéro 1 mondial se sent bien et se dit prêt à continuer : « J’annoncerai probablement mon dernier événement, mais je ne sais pas quand ce sera le cas. Je joue encore et je me sens bien physiquement contre les meilleurs joueurs. Je dois juste commencer à transformer ces défaites et ces matchs serrés en victoires. C’est aussi simple que cela . »

Rafael Nadal, des blessures à répétition

Désormais âgé de 36 ans, Rafael Nadal pointe quant à lui à la troisième place mondiale. Il a souvent été gêné par des blessures ces derniers temps, notamment au pied et à l’abdomen. Il a tout de même été vainqueur de deux tournois du Grand Chelem cette saison, à Roland-Garros et à l’Open d’Australie. S’il avoue que son corps ne répond pas toujours présent, l’Espagnol ne veut pas encore dire stop. « Pour l'instant, je n'y pense pas parce que quand on commence déjà à y penser, c'est que quelque chose ne fonctionne pas au quotidien, n'est-ce pas ? Et bien que mon corps, ces derniers temps, n'ait pas fonctionné comme je l'aurais voulu, mon esprit me dit que je veux toujours que cela continue et nous verrons jusqu'à quand », a-t-il confié récemment à Onda Cero Radio .

Novak Djokovic, le plus en forme