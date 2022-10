Tennis

A la retraite, Federer reçoit une proposition de Serena Williams

Publié le 2 octobre 2022 à 06h35 par Jules Kutos-Bertin

Eloigné des courts depuis un an et demi, Roger Federer a pris sa retraite après la Laver Cup. S’il ne sait pas encore exactement ce qu’il fera après sa carrière, le Suisse a reçu une folle proposition de la part de Serena Williams qui lui suggère de commenter Wimbledon à ses côtés.

Après plus de vingt ans passés sur les courts, Roger Federer a pris sa retraite. Toujours gêné par son genou depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon en 2021, le Suisse a préféré mettre un terme à sa carrière. Pour sa dernière, Federer a été aligné sur la Laver Cup aux côtés de Rafael Nadal. Malgré la défaite qui restera anecdotique, Roger Federer aura vécu un ultime match intense en émotion aux côtés de son éternel rival.

Les derniers mots de Federer

« Je n’ai pas préparé de discours. Tout ce que je peux dire c’est félicitations à la Team World, ils ont effectué un incroyable retour. J’étais vraiment confiant au début de la journée mais bien joué à John McEnroe et à son équipe pour leurs incroyables matches. Ils méritent cette victoire, et je pense qu’ils vont la célébrer comme il le faut », confiait Roger Federer après sa grande dernière sur le circuit ATP. Mais la suite, c’est quoi ?

All the emotions at Roger Federer's final match of his remarkable career 🥺 pic.twitter.com/OINmohb8cI — ESPN UK (@ESPNUK) September 24, 2022

« J’adorerais revenir en tant que commentatrice à Wimbledon aux côtés de Roger »