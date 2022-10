Tennis

Sacré à l’US Open, Alcaraz interpelle Nadal pour un record

Publié le 3 octobre 2022 à 20h35

Pierrick Levallet

Récemment sacré champion à l’US Open et devenu par la même occasion le plus jeune numéro un mondial de l’histoire, Carlos Alcaraz vient encore une fois de marquer le tennis de son empreinte. Ce lundi, Rafael Nadal est passé numéro deux mondial. De ce fait, deux Espagnols sont en tête du classement ATP, une première. Carlos Alcaraz n’a donc pas manqué de s’en réjouir sur les réseaux sociaux.

Après avoir été sacré champion à l’US Open, Carlos Alcaraz a marqué les esprits en devenant le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. Du haut de ses 19 ans, l’Espagnol entend bien garder sa place le plus longtemps possible, malgré la grande concurrence qui pèse sur lui désormais. En attendant, Carlos Alcaraz vient à nouveau d’écrire l’histoire en compagnie d’un certain Rafael Nadal.

Deux Espagnols en tête du classement ATP, une première dans l’histoire

En effet, le joueur de 36 ans est passé numéro deux au classement ATP, devant Casper Ruud. De ce fait, deux joueurs d’un même pays partagent les deux premières places du circuit. Ceci n’était plus arrivé depuis les années 2000 avec les Américains Pete Sampras et Andre Agassi. Mieux encore, c’est la première fois que l’Espagne domine le classement ATP de la sorte.

Dos 🇪🇸 en lo más alto del ranking! 😀 Orgulloso de compartir este momento histórico con @RafaelNadal, mejor jugador de todos los tiempos! 🙌🏻 Vamos! pic.twitter.com/7iJvIi6Kls — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 3, 2022

Alcaraz savoure ce moment et rend hommage au «meilleur joueur de tous les temps»