Tennis : Les records hallucinants de Novak Djokovic

Publié le 3 octobre 2022 à 12h35 par Arnaud De Kanel

Tout juste auréolé d'un 89ème titre sur le circuit ATP ce dimanche, Novak Djokovic écrit un peu plus la légende de ce sport. C'est d'ailleurs l'un des rares records que ne détient pas le Serbe puisque il est propriété de Jimmy Connors. Retour sur les records les plus fous de Nole.

En ajoutant un 89ème titre en carrière grâce à sa victoire lors de l'Open de Tel Aviv, Novak Djokovic se rapproche du record de tournois remportés, jusqu'à présent détenu par Jimmy Connors avec 109 sacres. Or, il a partagé la domination du circuit sur les quinze dernières années avec Rafael Nadal et Roger Federer maismalgré cette concurrence pour le moins féroce, il détient bon nombre de record sur le circuit.

Djokovic, roi du classement ATP

La domination d'un homme sur un seul et même sport peut se caractériser de différentes façons. Le tennis en possède une qui est révélatrice avec le classement ATP. A ce sujet, Novak Djokovic en est le roi incontesté. Il a terminé 7 fois la saison à la 1re place mondiale. Pete Sampras, deuxième, en a bouclé 6 alors que Rafael Nadal et Roger Federer sont à 5, comme Jimmy Connors. De plus, il est resté assis sur son trône durant 373 semaines au cours de sa carrière, record absolu. Par comparaison, Roger Federer a passé 310 semaines à la tête du classement là où Rafael Nadal n'y a duré que « que » 209 semaines.

Djokovic, maître en Grand Chelem

Après sa finale à Wimbledon, Djokovic en est à 32 finales de Grand Chelem disputées. Il a dépassé Roger Federer (31). Rafael Nadal, lui, en compte 30. Il totalise 21 sacres, soit un de moins que Nadal avec 9 Open d’Australie, 7 Wimbledon, 3 US Open et 2 Roland-Garros. Il est évident de rappeler qu'il lui a été interdit de participer à l'Open d'Australie cette saison où Nadal l'a emporté, ainsi qu'à l'US Open. Cela change la donne.

Djokovic, seigneur sur gazon

Le gazon londonien sourit à Novak Djokovic. Il compte 86 matchs remportés à Wimbledon là où il a triomphé 7 fois, soit un titre de moins que Roger Federer. Il se rapproche du Suisse qui en a gagné 105 mais qui a pris sa retraite. Il n’a en outre plus perdu sur le Center Court depuis 9 ans et la finale en 2013 face à Andy Murray.

Djokovic, intraitable avec le Big 3

Ce dernier record est sans doute le plus significatif. L'ancien numéro un mondial mène dans ses duels avec ses deux grands rivaux Rafael Nadal et Roger Federer. Il compte 30 victoires contre 29 défaites face à l'Espagnol et 27 succès contre 23 revers face au Suisse.