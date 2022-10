Tennis

Tennis : Après l’annonce de Federer, qui pour lui succéder ?

Publié le 2 octobre 2022 à 20h40 par Arnaud De Kanel

Le circuit ATP arrive à un tournant. Roger Federer a pris sa retraite, Rafael Nadal et Novak Djokovic n'en sont pas loin, le tennis a donc besoin de de leurs successeurs. Après plus d'une décennie d'hégémonie, des jeunes commencent à pointer le bout de leur nez dans le top 20 mondial et sont prêts à remplacer le Big 3.

C'est désormais acté depuis le week-end dernier, Roger Federer ne disputera plus un match chez les professionnels. Il formait avec Rafael Nadal et Novak Djokovic le Big 3 qui a dominé la dernière décennie du tennis mondial. Le successeur du Maestro se fait attendre et plusieurs jeunes joueurs montent en puissance pour prendre le relai. Entre Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner chez les Européens et Taylor Fritz, Frances Tiafoe et Félix Auger-Aliassime sur le continent américain, une importante génération de joueurs ayant moins de 25 ans se détache et promet de belles choses pour l'avenir.

La jeunesse européenne flambe

Cette saison a été marquée par l'éclosion de Carlos Alcaraz. Le jeune espagnol a remporté son premier Grand Chelem à l'US Open et occupe la première place du classement ATP à seulement 19 ans. Pour cela il a fait tomber Casper Ruud qui en a profité pour prendre la deuxième place de ce classement. Le Norvégien est âgé de 23 ans et a disputé une autre finale de Grand Chelem avec celle perdue face à Rafael Nadal à Roland-Garros. Il a remporté 3 titres cette saison et engrangé une belle expérience en majeur.



De son côté, Alexander Zverev semblait enfin en mesure d'aller loin en Grand Chelem après avoir tenu tête à Nadal sur la terre battue parisienne. Malheureusement, l'Allemand s'est gravement blessé à la cheville et n'est toujours pas réapparu sur les courts.



Pour Stefanos Tsitsipas, c'est plus compliqué. Le Grec n'a pas vu la deuxième semaine d'un Grand Chelem depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie en début de saison. Mais à 24 ans, il conserve une belle marge de progression. Attention tout de même aux dérapages à répétition qui pourraient mettre à mal son image, car pour succéder à Federer, il faut être exemplaire. Il est le seul parmi tous les joueurs cités à utiliser un revers à une main, comme le Suisse.



Enfin, Jannik Sinner est membre du top 10 mondial et il est le second plus jeune derrière Alcaraz. L'Italien a montré de belles choses mais n'arrive pas à dépasser les quarts de finale en Grand Chelem. Il faudra franchir ce cap afin de ne pas prendre trop de retard sur ses homologues européens.

L'Amérique n'est pas en reste

Le continent américain revient peu à peu sur le devant de la scène. Taylor Fritz est 12ème à l'ATP et n'est pas passé loin de l'exploit face à Rafael Nadal à Wimbledon après un match légendaire. C'est son seul coup d'éclat en Grand Chelem de la saison et l'Américain devra hausser le ton afin de s'imposer sur le long terme.



Frances Tiafoe a frappé fort à l'US Open. Il a réussi l'exploit de battre Rafael Nadal. A 24 ans, il détient enfin son match référence et pourrait s'appuyer sur celui-ci afin de confirmer les attentes placées en lui très jeune.



Quant à Félix Auger-Aliassime, il n'est pas passé loin de l'exploit de l'année. Après un bras de fer de 5 manches, il a chuté face à Rafael Nadal sur la terre battue Porte d'Auteuil. Coaché par l'oncle du Majorquin Toni Nadal, il continue son ascension et montre qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir.

Alcaraz prend son envol

Huit talents âgés de moins de 25 émergent. Néanmoins, c'est Carlos Alcaraz qui semble le plus armé pour succéder à Roger Federer. Il est le seul à avoir remporter un tournoi du Grand Chelem parmi tout les noms énoncés et assume pleinement son statut de numéro un mondial, tout cela à 19 ans. Il a déjà pris ses distances avec ses concurrents directs et leur met la pression pour la suite.