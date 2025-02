Greenwood : L'OM annonce un problème

Axel Cornic

Ancienne promesse du football anglais tombée en disgrâce, Mason Greenwood s’est totalement relancé en signant à l’Olympique de Marseille. L’attaquant est actuellement le meilleur buteur de l’équipe, deuxième meilleur buteur en Ligue 1 juste derrière la star du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

Après une saison catastrophique, l’OM a décidé de faire table rase et d’entamer un tout nouveau projet. C’est notamment passé par la signature surprise de Roberto De Zerbi, mais également par un mercato titanesque, avec une équipe totalement modifiée.

Fan de Neymar, il signe à l’OM !

La renaissance de Greenwood

Et parmi les grandes recrues de l’été dernier on retrouve notamment Mason Greenwood, dont la signature a fait énormément parler. Il faut dire que l’Anglais traine un passé problématique, qui a poussé son club formateur de Manchester United à se débarrasser de lui à tout prix. Une aubaine pour l’OM, qui a su saisir l’occasion au vol, avec d’ailleurs le joueur de 23 ans qui a repayé cette confiance avec des prestations de très haut niveau.

« Peut-être que dès qu'il apprendra un peu de français... »

Tout n’est pourtant pas parfait avec Mason Greenwood comme le raconte Luis Henrique, qui évoque un petit problème de langue. « C'est vrai, mais on se comprend vite grâce au langage universel du football. Et puis c'est facile de s'entendre avec un joueur de sa qualité » a expliqué l’attaquant de l’OM. « Peut-être que dès qu'il apprendra un peu de français et que j'apprendrai un peu d'anglais, nous pourrons mieux communiquer sur et en dehors du terrain ».