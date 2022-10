Tennis

Tennis : Nick Kirgios annonce une terrible nouvelle

Publié le 7 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’était qualifié pour les quarts de finale de l’ATP de Tokyo, Nick Kyrgios a été contraint de déclarer forfait. Toujours en course en double, il devait affronter Taylor Fritz en simple. Gêné par une blessure au genou depuis l’US Open, l’Australien a donc dû abandonner, ce qui permet à l’Américain de disputer sa troisième demi-finale cette saison.

Après une très bonne première semaine à l’ATP de Tokyo, Nick Kyrgios devait retrouver Taylor Fritz en quart de finale. Mais avant même que la rencontre ait débuté, l’Australien a annoncé qu’il se retirait du tournoi. En effet, il souffre d’un genou depuis l’US Open, qui a eu lieu au début du mois de septembre. Alors qu’il pensait avoir suffisamment récupéré, il semblerait que Nick Kyrgios ait précipité son retour.

« C'est déchirant »

« Je traîne un souci à un genou depuis l'US Open, je suis rentré chez moi mais je ne me suis probablement pas arrêté assez longtemps, pour être honnête, j'ai repris tout de suite l'entraînement. C'est déchirant. Quand votre corps vous laisse tomber, ce n'est pas une bonne sensatio n », a-t-il expliqué. Cet abandon permet à Taylor Fritz d’atteindre les demi-finales, pour la troisième fois cette saison.

« Physiquement, je ne me sentais pas bien »