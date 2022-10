Tennis

Tennis : Wimbledon, US Open... Les énormes regrets du clan Nadal

Publié le 5 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Sacré champion à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, Rafael Nadal était en route pour réaliser le Grand Chelem. Mais l’Espagnol a été contraint d’y dire adieu à cause de quelques problèmes physiques à Wimbledon et à l’US Open. Toni Nadal regrette d’ailleurs cela malgré les résultats de son neveu cette saison.

Après avoir remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, Rafael Nadal était en route pour écrire l’histoire puisqu’il était parti pour réaliser le Grand Chelem (qui n’a plus été réalisé depuis Rod Laver en 1969). En pleine confiance à Wimbledon, l’Espagnol était un sérieux prétendant pour le titre. Mais alors qu’il s’était hissé en demi-finale, Rafael Nadal a été contraint de déclarer forfait à cause d’une déchirure abdominale. À l’US Open, le joueur de 36 ans a également eu quelques problèmes physiques, qui ont certainement joué dans sa défaite face à Frances Tiafoe en huitièmes de finale.

Tennis : Les vérités du clan Nadal sur son avenir https://t.co/Nii2lZRuQq pic.twitter.com/ZsGacVh58G — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

«Cette saison aurait pu être extraordinaire»

Dans un entretien pour Marca , Toni Nadal, l’oncle de Rafa , avoue qu’il est déçu par la tournure qu’a pris la saison de l’Espagnol, malgré ses bons résultats : « Je lui ai parlé aujourd’hui (mardi) et il va bien maintenant. Il est vrai qu’il a eu une année compliquée. Cette saison aurait pu être extraordinaire, mais elle a été gâchée par les problèmes constants qu’il a rencontrés. Les résultats ont été bons puisqu’il a gagné l’Australie et Roland Garros, mais vous repartez avec un goût amer dans la bouche. »

«Ce qu’un sportif veut avant tout, c’est être bien et bien jouer»