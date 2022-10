Tennis

Tennis : Les vérités du clan Nadal sur son avenir

Publié le 4 octobre 2022 à 10h35

Thibault Morlain

Alors que le monde du tennis vient de perdre Roger Federer, qui a décidé de prendre sa retraite, la question est maintenant de savoir quand vont s'arrêter Novak Djokovic ou encore Rafael Nadal. L'Espagnol n'est pas épargné par les pépins physiques et ces derniers mois, une fin de carrière était évoquée. Qu'en est-il exactement ? Toni Nadal, oncle du numéro 2 mondial, a fait le point.

A 36 ans, Rafael Nadal est toujours au sommet du tennis mondial. Mais pour encore combien de temps ? Le poids des années se fait de plus en plus ressentir pour l'Espagnol, qui voit les blessures se multiplier. Forcément, le spectre d'une retraite anticipée se fait de plus en plus pressant, comme cela avait notamment été le cas après Roland-Garros. Il n'empêche que Rafael Nadal est toujours là et une retraite ne semble pas encore d'actualité.

Tennis : Nadal, Federer… L'annonce forte de Djokovic sur sa retraite https://t.co/rh6rIVonQK pic.twitter.com/lYsB5rClNc — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

« Rafael n'a pas atteint ce stade »

A l'occasion d'un entretien accordé à AS ce mardi, Toni Nadal s'est confié sur l'avenir de Rafael Nadal. L'oncle et ancien entraîneur de l'Espagnol a alors expliqué : « M'a-t-il déjà dit que c'était le moment de s'arrêter ? Jamais. Tant que tu te sens compétitif et que tu as la chance de pouvoir continuer... Ce qu'il aime c'est jouer au tennis, il aura le temps de s'arrêter. Bien sûr, si l'on souffre plus que nécessaire, il arrive à un moment où tu pars. Mais Rafael n'a pas atteint ce stade ».

« Ca va dépendre des rivaux et de son corps »