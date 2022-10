Tennis

Tennis : Après la retraite de Federer, le clan Nadal dévoile son successeur

Publié le 7 octobre 2022 à 04h35

Dan Marciano

Alors que Roger Federer a pris sa retraite et que Rafael Nadal est au crépuscule de sa carrière, les regards sont de plus en plus portés vers la jeune génération, représentée par Carlos Alcaraz, nouveau numéro un mondial. Mais malgré l'exploit du jeune espagnol, certains comme Toni Nadal considèrent que Félix Auger-Aliassime dispose de la plus grande marge de progression.

C'est terminé ! Roger Federer est parti et laissera, sans aucun doute possible, un manque. Qui pourra combler ce vide laissé par le Suisse ? Rafael Nadal et Novak Djokovic n'ont pas encore raccroché, mais sont plus proches de la fin que du début de leur carrière. La jeune génération commence à se montrer après l'hégémonie du Big 4. Agé seulement de 19 ans, Carlos Alcaraz a remporté le dernier US Open et est devenu le symbole de cette jeunesse qui monte.

L'oncle de Nadal avait salué l'exploit d'Alcaraz

Oncle de Rafael Nadal, Toni avait dit le plus grand bien de Carlos Alcaraz, plus jeune numéro un mondial de l'histoire. « L'intensité et la vitesse de Carlos sont quelque chose que l'on voit rarement. Son jeu suit le même chemin que celui de Rafa ; il n'abandonne jamais jusqu'à la dernière balle et possède cette intensité caractéristique qui le mènera loin » avait-il déclaré en septembre dernier. Mais pour l'ancien entraîneur du Matador, il faudra également surveiller Félix Auger-Aliassime, âgé de 22 ans et classé à la treizième place.

Toni Nadal s'enflamme pour son poulain

« Oui, aussi, je suis sûr qu’il peut atteindre les sommets. Il a encore du chemin à parcourir. Je pense que, parmi les meilleurs joueurs du monde, c’est lui qui a la plus grande marge de progression. Il a un potentiel très élevé car il a une capacité physique extraordinaire, il a de la puissance, il est rapide, il a un bon coup droit, il sert très bien. Parfois, il a des problèmes avec le revers et nous devons consolider son jeu » a déclaré, dans un entretien à As, celui qui est aujourd'hui le coach de... Felix Auger-Aliassime.

