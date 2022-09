Tennis - US Open

US Open : Le terrible aveu de Kyrgios après sa défaite

Publié le 7 septembre 2022 à 11h35 par La rédaction

Après avoir sorti le numéro un mondial Daniil Medvedev, Nick Kyrgios a craqué face à Karen Khachanov. Épuisé physiquement et psychologiquement, l'Australien s'est tout de même présenté en conférence de presse où il n'a pas caché son énorme tristesse. Il vit cela comme un échec et dresse le terrible constat de son élimination.

Il était attendu au tournant après sa finale perdue face à Novak Djokovic à Wimbledon. Nick Kyrgios a répondu présent durant cet US Open où il a éliminé le numéro un mondial et tenant du titre Daniil Medvedev. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, l'Australien s'est pris les pieds dans le tapis face à un autre tennisman russe. En effet, Karen Khachanov est venu à bout de Nick Kyrgios en cinq manches (7-5, 4-6, 7-5, 6-7 [3], 6-4). Une énorme frustration pour l'Australien qui était tout proche de rejoindre pour la seconde fois consécutive le dernier carré d'un Grand Chelem. Éliminé en quart de finale, Nick Kyrgios est apparu très touché en conférence de presse.

« Je suis juste dévasté »

Nick Kyrgios a fait face à l'exercice qu'il redoute, celui de la conférence de presse. Après sa défaite, l'Australien a craqué en s'en veut par rapport à ses fans. « Je suis juste dévasté. C'est l'impression que c'était soit tout gagner, soit rien du tout. Et j'ai le sentiment d'avoir échoué sur cet évènement. Franchement, je me fous un peu des autres tournois. Maintenant que j'ai un peu de succès en Grand Chelem, c'est comme aucun autre tournoi n'avait vraiment d'importance. Je me sens comme une merde. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber tant de gens. C'est juste dévastateur. C'est déchirant » lâche Kyrgios dans des propos relayés par L'Equipe . Néanmoins, il a tenu à saluer la performance de son bourreau du soir.

« Tout le crédit en revient à Karen »

Lucide et fair-play, Nick Kyrgios a préféré revenir sur le niveau de jeu affiché par son adversaire plutôt que de se trouver des excuses. « Je suis rentré dans le match à plat. Physiquement, je ne me sentais pas bien. J'ai seulement commencé à me sentir mieux sur la fin du match. Je suis évidemment dévasté, mais tout le crédit en revient à Karen. C'est un combattant. C'est un guerrier. Il a vraiment bien servi aujourd'hui. Honnêtement, c'est le meilleur serveur que j'ai joué dans ce tournoi et il a très bien joué les gros points » souligne l'Australien. De son côté, le Russe est aux anges après sa victoire.

