Tennis : Après sa retraite, Roger Federer passe aux aveux

Publié le 8 octobre 2022 à 14h35

Dan Marciano

Roger Federer n'est plus un joueur de tennis professionnel. Perturbé par des douleurs au genou, le Suisse a tiré sa révérence après un dernier double perdu aux côtés de Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Après avoir séché ses larmes et pris du recul, l'ancien numéro un mondial a livré ses impressions.

Une page importante du tennis a été tournée avec la retraite de Roger Federer. Absent du circuit depuis Wimbledon 2021 et une défaite face à Hubert Hurkacz, le Suisse a décidé de dire stop après s'être aperçu que son corps ne pouvait plus subir autant d'efforts. Mais avant de s'éloigner du monde du sport, l'ancien numéro un monial a offert un dernier frisson à ses supporters lors de la Laver Cup. Associé à Rafael Nadal, son rival de toujours, Federer a clôt sa fantastique carrière sur un double perdu face à Jack Sock et Frances Tiafoe. Sur le court, la légende n'avait pu retenir ses larmes et avait provoqué une vague de tristesse à Londres.

« J’ai été bouleversé par toutes les belles choses qui ont été écrites à mon sujet »

Quelques jours après avoir rangé ses raquettes, Roger Federer s'est livré lors d'un entretien accordé au site de l'ATP. Il n'a pas caché sa surprise après les hommages reçus. « Pour être tout à fait honnête, j’ai été bouleversé par toutes les belles choses qui ont été écrites à mon sujet, dont beaucoup sur ma personnalité et sur ma personne. Presque moins en tant que joueur de tennis, sur mon coup droit ou sur un autre aspect du jeu » a-t-il confié.

« Cela a été une merveilleuse surprise pour moi »

Les joueurs et les fans ont souligné son jeu flamboyant, mais aussi son caractère, ce qui l'a plutôt étonné. « Cela a été une merveilleuse surprise pour moi de découvrir que beaucoup de gens m’ont soutenu en raison de mon caractère. C’est une tournure un peu inattendue de l’histoire. Je pensais qu’ils allaient parler de mes réalisations, de mes accomplissements, de ce que je représentais pour le jeu, et c’est tout. Mais c’était bien plus que ça. Cela a totalement dépassé mes attentes » a conclu le Suisse.

Quelle est la suite pour Roger Federer ?