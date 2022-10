Tennis

Tennis : Federer, ses 3 records totalement fous

Publié le 10 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Après un dernier match aux côtés de Rafael Nadal, Roger Federer a mis fin à 25 ans d'une glorieuse carrière. Le Suisse est tout simplement l'un des plus grands de l'histoire de ce sport et possède un nombre incalculable de record. Parmi-eux, trois ont retenu notre attention et montrent la supériorité du Maestro sur le circuit.

Avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, Roger Federer a écrit la plus belle page de l'histoire du tennis. Le Big 3, comme on le surnomme, a tout raflé pendant plus d'une décennie. Forcément, cette domination s'illustre par des chiffres, tous aussi vertigineux les uns que les autres. Et malgré la forte concurrence à laquelle il devait faire face, Roger Federer a accumulé tout des records ahurissants sur lesquels on vous propose un petit retour en arrière.

Tennis : Après sa retraite, Roger Federer passe aux aveux https://t.co/WVr9fzl3YN pic.twitter.com/ifBmAEDwa0 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Nombre de victoires consécutives contre des membres du Top 10

Roger Federer possède le record absolu de victoires consécutives contre des membres du top 10 mondial. Avec 24 victoires de rang, ce chiffre montre la régularité du Suisse face aux meilleurs joueurs mondiaux. Sa série fut stoppée par Marat Safin à l'Open d'Australie en 2005. La deuxième plus grosse performance est également détenue par le Maestro , avec 17 succès consécutifs.

La plus longue série de victoires

Le Suisse est le seul joueur du circuit a être rester invaincu durant 41 matchs consécutifs. Cette série débuta à l'US Open de tennis 2006 et se termina après 41 victoires le 11 mars 2007 face à Guillermo Canas au deuxième tour du tournoi d'Indian Wells. On dénombre trois succès face à Novak Djokovic durant cette période, un face à Rafael Nadal et trois également contre Andy Roddick qu'il a battu 4 fois au total en finale de Grand Chelem.

5 ans de finales en Grand Chelem