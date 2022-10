Tennis

Tennis : Encore titré, Djokovic prévient la concurrence

Banni de certains tournois en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, Novak Djokovic a conservé sa faim de titres. En remportant son 90ème tournoi sur le circuit ATP à Astana, le Serbe a montré qu'il n'était pas mort et qu'il faudra continuer de compter sur lui pour les prochaines compétitions.

Déjà titré la semaine passée à Tel-Aviv pour son grand retour à la compétition, Novak Djokovic a récidivé ce dimanche au tournoi ATP 500 d'Astana. Dans un tableau très relevé, le Serbe est venu à bout de Stefanos Tsitsipas en deux manches (6-3, 6-4). Il s'agit de son 90ème titre en carrière sur le circuit, un chiffre phénoménal. Avec cette victoire, il s'est assuré sa place à la finale des Masters à Turin en novembre. Nole ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et envoie un message fort à ses concurrents.

WINNING MACHINE!! 🏆🇷🇸 @DjokerNole storms to his 90th tour-level title, defeating Tsitsipas 6-3, 6-4 in Astana 💥@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/uchMzQEKnO