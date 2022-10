Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Il tranche pour le GOAT

Publié le 6 octobre 2022 à 08h35

Pierrick Levallet

De par leur talent et leur carrière, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont assurément certains des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Mais lorsqu’il s’agit de désigner le plus fort des trois, le débat fait rage. Mais pour John Isner, le choix est tout trouvé. Et l’Américain parle par expérience pour avoir affronté les trois à plusieurs reprises.

Pendant plus d’une décennie, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont dominé le circuit ATP. Les trois joueurs, presque intouchables sur les courts, sont venus à bout de nombreux adversaires pendant leur carrière. Surnommé le Big 3 , l’Espagnol, le Serbe et le Suisse sont assurément entrés dans l’histoire du tennis. Mais lorsqu’il faut désigner le meilleur des trois, le débat fait rage. Certains ont leur préférence pour Rafael Nadal, d’autres pour Roger Federer. Mais pour John Isner, le plus coriace est bien Novak Djokovic.

Tennis : Nadal, Federer… L'annonce forte de Djokovic sur sa retraite https://t.co/rh6rIVonQK pic.twitter.com/lYsB5rClNc — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Djokovic le plus coriace du Big 3 d’après Isner

« Le plus coriace ? C’est probablement Djokovic. Même si j’ai joué Nadal sur terre battue. Mais je dirais que c’est Novak, surtout quand il prend mon service debout sur la ligne de fond de court et qu’il anticipe tout simplement où il va à chaque fois. Il m’est arrivé de me sentir impuissant sur le court plusieurs fois face à lui. Je n’avais aucune chance et je n’étais même pas capable de tenir mon service » a expliqué l’Américain de 37 ans dans le Baseline Intelligent Podcast .

Isner parle par expérience

Pendant sa carrière, John Isner a eu l’occasion d’affronter Rafael Nadal à 9 reprises, Novak Djokovic 12 fois et Roger Federer à 10 occasions. Si c’est contre l’Espagnol qu’il s’est le moins imposé (seulement une victoire, contre deux face au Serbe et au Suisse), l’Américain parle par expérience. Pour lui, Novak Djokovic est le plus dur à battre. Dans le débat pour le GOAT, son choix est donc tout trouvé.