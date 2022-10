Tennis

Tennis : Vaccin, Covid... Critiqué, Djokovic tacle sèchement les médias

Publié le 5 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

Non-vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic a été contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australien et l’US Open cette saison. Naturellement, le Serbe a été critiqué par certains médias à cause de ses positions face au vaccin contre le coronavirus. Mais Nole n’a pas l’intention de renoncer à ses idéologies.

Fidèle à ses idéologies, Novak Djokovic n’est toujours pas vacciné contre la Covid-19. Sauf que son statut de non-vacciné lui a joué quelques mauvais tours. En effet, le Serbe n’a pas été en mesure de disputer l’Open d’Australie puisqu’il était interdit d’accès au territoire australien. Le scénario s’est répété quelques mois plus tard, à l’US Open. Novak Djokovic n’a ainsi été en mesure de disputer que deux tournois du Grand Chelem cette saison (Roland-Garros et Wimbledon).

«Je resterai fidèle à ce en quoi je crois»

Naturellement, le joueur de 35 ans a été ciblé par certaines critiques au sujet de ses positions face au vaccin contre le coronavirus. Mais Novak Djokovic compte bien rester fidèle à ses idéologies. « Cela signifie que je n’ai pas pu me rendre à deux tournois du Grand Chelem et c’est très bien comme ça. C’est comme ça. J’en assume les conséquences, mais je resterai fidèle à ce en quoi je crois. D’un autre côté, vous savez que les projecteurs que vous avez mentionnés ont malheureusement créé cette année beaucoup de choses négatives » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par We Love Tennis .

