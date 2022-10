Tennis

Après son échec à l’US Open, Kyrgios fait une énorme annonce

Publié le 4 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Finaliste de la dernière édition de Wimbledon, Nick Kyrgios pensait pouvoir aller au bout de l’US Open et remporter son premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Toutefois, l’Australien a été stoppé dès les quarts de finale, une élimination qui laisse des traces. Malgré tout, le joueur de 27 ans garde confiance en lui et nourrit une énorme ambition.

Une chose est sûre, Nick Kyrgios n’a pas vraiment sa langue dans sa poche. Mais depuis sa finale à Wimbledon contre Novak Djokovic, l’Australien est particulièrement attendu lors des compétitions. En septembre dernier, le joueur de 27 ans avait réalisé un nouvel exploit en huitièmes de finale de l’US Open en s’imposant face à Daniil Medvedev. Ayant fait le plein de confiance, Nick Kyrgios pensait enfin pouvoir aller au bout de la compétition en l’absence de Novak Djokovic.

«Je pensais vraiment que j’étais le favori après avoir battu Medvedev»

Cependant, le rêve de l’Australien a tourné court puisqu’il s’est incliné face à Karen Khachanov dès le tour suivant. Une défaite qui laisse encore des traces aujourd’hui. « Je pensais que l’US Open était une grande chance, évidemment, ce match m’a fait très mal car je pensais vraiment que j’étais le favori après avoir battu Medvedev » a expliqué Nick Kyrgios avant son entrée en lice à Tokyo, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Je pense pouvoir gagner un Grand Chelem, c’est sûr»