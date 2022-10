Tennis

Kyrgios fait encore des siennes et lâche une nouvelle punchline

Publié le 1 octobre 2022 à 18h35 par Arnaud De Kanel

Eloigné des courts depuis sa défaite en quarts de finale à l'US Open contre Karen Kachanov, Nick Kyrgios fait encore parler de lui. Depuis plusieurs années, une rivalité terrible l'oppose à son compatriote Bernard Tomic et les deux hommes se livrent une guerre sans merci. Kyrgios en a rajouté une couche en lançant une punchline à son ennemi.

Bernard Tomic et Nick Kyrgios se déchirent depuis des années. Et alors que l'hypothèse d'un match d'exhibition à hauteur de 2M€ était évoquée, Kyrgios ne serait plus très chaud à l'idée de disputer la rencontre. Et pour cause, il réalise la meilleure saison de sa carrière et s'est enfin convaincu qu'il pouvait réaliser de grandes choses. Il ne veut plus prêter d'importance à son pire ennemi.

Tennis : Le vibrant hommage de Kyrgios à Federer https://t.co/sHLRk575Tf pic.twitter.com/ZFmTK5ImxG — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

«Je ne vais pas m’embêter avec un gars classé 800e mondial»

Nick Kyrgios est remonté à la 20ème place du classement ATP. De son côté, Bernard Tomic est très loin et se classe en 660ème position. Il n'en fallait pas plus à Kyrgios pour se moquer du rang de son ennemi au moment d'évoquer la rencontre d'exhibition dont ils font l'objet. « Pour être honnête, je ne pense pas que je veux le rendre plus pertinent. Je ne vais pas m’embêter avec un gars classé 800e mondial même si je lui souhaite tout le meilleur » a-t-il ironisé durant un live sur son compte Instagram . Tomic voulait avoir le dernier mot et a répondu : « C’est juste une question de temps avant que l’on se rencontre Nicky boy . »

Kyrgios sera à Bercy