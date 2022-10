Tennis - Open d'Australie

Tennis : Un coup de tonnerre se prépare pour Djokovic, l’Open d’Australie sort du silence

Publié le 12 octobre 2022 à 22h35

Pierrick Levallet

Après avoir manqué l’Open d’Australie cette année, Novak Djokovic pourrait également ne pas être présent pour l’édition 2023 du tournoi du Grand Chelem. Le Serbe n’est toujours pas vacciné contre la Covid-19 et le pays australien n’a pas encore revu sa législation. Et Nole ne devrait pas compter sur le soutien du directeur de la compétition.

Cette saison, Novak Djokovic a manqué l’Open d’Australie et l’US Open parce qu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Mais même s’il est privé de ces tournois, le Serbe compte rester fidèle à ses principes. De ce fait, le scénario pourrait se répéter en janvier prochain pour l’édition 2023 de l’Open d’Australie. Pourtant, le joueur de 35 ans aimerait disputer le tournoi du Grand Chelem. Mais l'Australie n'a pas l'air de vouloir revoir sa législation contre le coronavirus. Par ailleurs, Novak Djokovic ne devrait pas compter sur le soutien du directeur du tournoi de Melbourne.

«Je ne vais pas m’impliquer cette fois‐ci dans le dossier Novak Djokovic»

En conférence de presse, Craig Tiley a affirmé que cette affaire regardait Novak Djokovic et le gouvernement australien : « Ce n’est pas une question sur laquelle nous pouvons faire du lobbying. C’est une question qui reste définitivement entre Novak et l’état et ensuite, en fonction du résultat, nous l’accueillerons à l’Open d’Australie. Je ne vais pas m’impliquer cette fois‐ci dans le dossier Novak Djokovic. »

Les politiques se mêlent déjà du dossier