Open d’Australie : Nouveau coup de tonnerre en préparation pour Djokovic ?

Publié le 11 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

S’il a remporté quelques trophées cette saison, Novak Djokovic n’a pas été vraiment en réussite lors des Grand Chelems. À cause de ses convictions sur le vaccin contre le coronavirus, le Serbe a notamment été écarté de l’Open d’Australie et de l’US Open. Et le scénario pourrait se répéter à Melbourne en janvier prochain.

Sacré champion à Astana ce dimanche après sa victoire contre Stéfanos Tsitsipas, Novak Djokovic n’a pas vécu sa meilleure saison sur le plan des Grand Chelems. N’ayant pu participer qu’à Roland-Garros, où il a été éliminé par Rafael Nadal en quart de finale, et Wimbledon, où il a été sacré champion, le Serbe a légèrement reculé au classement ATP puisqu’il pointe actuellement à la 7e place. La faute à ses convictions sur le vaccin contre la Covid-19.

Djokovic déjà exclu de l’Open d’Australie en 2022

Au début de l’année 2022, Novak Djokovic avait été exclu de l’Open d’Australie. Non vacciné contre la Covid-19, le Serbe n’avait pas eu le droit de pénétrer sur le territoire australien. Le scénario s’était d’ailleurs répété pour l’US Open quelques mois plus tard. Et la même histoire pourrait encore se dérouler lors de la prochaine édition de l’Open d’Australie.

«Ce serait une gifle pour la décision qui a été précise»