Tennis : Djokovic en route pour un incroyable record ?

Publié le 10 octobre 2022 à 18h35

Arnaud De Kanel

Avec son sacre à Astana, Novak Djokovic a remporté son 90ème tournoi sur le circuit ATP. Un chiffre qui le rapproche du record toujours détenu par Jimmy Connors avec 109 titres. Pour Brad Gilbert, cela ne fait aucun doute, le Serbe va aller chercher ce chiffre fou avant la fin de sa carrière.

Après son interdiction de participer à l'US Open en raison de sa non-vaccination contre la Covid-19, Novak Djokovic ne sait pas fait attendre pour remettre les pendules à l'heure. Déjà titré la semaine passée à Tel-Aviv pour son grand retour, il a enchainé ce dimanche en remportant l'ATP 500 d'Astana en venant à bout de Stefanos Tsitsipas. Le Serbe a donc remporté ses 89ème et 90ème titres sur le circuit, le rapprochant de Rafael Nadal (92), Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) et Jimmy Connors (109). Pour l'ancien numéro 4 mondial Brad Gilbert, Djoko peut aller chercher ce record.

I am thinking 🤔 Djoker will get the record for career @atptour 🏆 @SharkoTennis https://t.co/k2KIV0VhWr — Brad Gilbert (@bgtennisnation) October 9, 2022

«Je pense que Novak peut aller chercher le record»

Après le nouveau titre de Novak Djokovic à Astana, Brad Gilbert a fait part de son ressenti sur Twitter pour que le Serbe aille chercher le record de Jimmy Connors. « Je pense que Novak peut aller chercher le record avant la fin de sa carrière » a-t-il écrit. Et ça tombe bien, car le Djoker a encore faim de titres.

«Je suis hyper motivé»

« Ma pause a augmenté ma faim de titres. Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur redémarrage de la saison ! Depuis Madrid, je n'ai perdu que contre Rafa (Nadal) sur le circuit, à Roland-Garros (en quarts de finale). Sinon, je n'ai fait que gagner. Je suis hyper motivé à l'idée de terminer la saison sur la lancée de ces deux dernières semaines » prévenait Djokovic après sa victoire.

La retraite n'est pas à l'ordre du jour