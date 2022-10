Tennis

Tennis : Enorme frayeur pour Medvedev après son choc contre Djokovic

Publié le 9 octobre 2022 à 06h35

Opposé à Novak Djokovic en demi-finale à Astana, Daniil Medvedev a été contraint d’abandonner à la fin du deuxième set face au Serbe à 6-4, 6-7. Juste après être sortie du terrain, le Russe est revenu sur sa blessure lors d’une conférence de presse. Le joueur n’avait pas voulu prendre de risque lors de cette confrontation.

En demi-finale à Astana, Daniil Medvedev était opposé ce samedi à Novak Djokovic. Malheureusement pour le public, la rencontre n’a pu arriver à son terme. À l’issue du deuxième set, alors que les deux joueurs haussaient leur niveau, le Russe a pris la décision en raison d'une blessure à la jambe gauche.

« Cela ressemblait à une crampe »

Quelques minutes après son abandon, Daniil Medvedev s’est présenté à la presse. Il a évoqué sa blessure et son envie de ne pas l'aggraver « J'ai senti une douleur à la jambe gauche après le premier point du tie-break. Cela ressemblait à une crampe, mais en fait non. Franchement, je ne savais pas quoi faire. Même si j'avais gagné le match, cela aurait été difficile de jouer la finale (contre Stefanos Tsitsipas). »

« Je n'ai pas voulu prendre de risque »