Tennis : Novak Djokovic annonce déjà la couleur pour l'Open d'Australie

Publié le 6 octobre 2022 à 18h35

Thibault Morlain

En janvier 2022, Novak Djokovic n'a pas pu disputer l'Open d'Australie. Non vacciné contre le Covid-19, le Serbe s'est retrouvé au coeur d'une incroyable polémique. Au final, l'ancien numéro 1 mondial a été interdit d'entrer sur le territoire australien pour 3 ans. De quoi alors remettre en question sa présence pour les prochaines éditions de l'Open d'Australie, mais voilà que Djokovic pourrait bien être à Melbourne en 2023.

Campant sur ses positions, Novak Djokovic n'a jamais voulu se faire vacciner contre le coronavirus. Et cela lui a d'ailleurs valu quelques ennuis. En effet, le Serbe a dû rater de nombreux tournois, certains très prestigieux. N'ayant pas pu participer à Wimbledon, Djokovic était déjà passé par là quelques mois plutôt en se voyant exclu du territoire australien et ne pouvant alors pas prendre part à l'Open d'Australie. Quid maintenant de la participation de Novak Djokovic à Melbourne en 2023 ? Interdit d'entrer en Australie pendant 3 ans, l'ancien numéro 1 mondial attend d'en savoir plus sur son sort. Mais les derniers échos semblent plutôt bons concernant sa participation au premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

« Je veux jouer en Australie »

Novak Djokovic sera-t-il alors de la partie pour l'Open d'Australie en 2023 ? Dans des propos rapportés par WeLoveTennis , le Serbe s'est prononcé sur le sujet. « J’attends toujours des nouvelles concernant la levée de l’interdiction de trois ans qui m’a été imposée au début de l’année. Lorsqu’elle sera levée, il sera nécessaire de demander un visa. Il s’agit d’un processus en deux étapes. J’espère que cela se produira. Je veux jouer en Australie. Quoi qu’il arrive, je prendrai une décision dans les prochains mois », a alors expliqué Djokovic.

« Nous sommes en passe de retrouver les meilleurs joueurs du monde. Tous »