Tennis : Tout juste retraité, Federer fait une annonce sur son retour

Publié le 11 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

De retour à la Laver Cup après plus d’un an d’absence à cause d’une blessure au genou, Roger Federer a pris sa retraite juste après le tournoi qui se déroulait à Londres. Un hommage avait alors été prévu à Bâle pour saluer l’immense carrière du Suisse. Mais Roger Federer a préféré décliner l’invitation pour une raison bien précise.

Absent des courts pendant plus d’un an à cause d’une blessure au genou, Roger Federer a fait son retour à la Laver Cup à Londres en septembre dernier. Mais son come-back était de courte durée puisque le Suisse a pris sa retraite à l'issue du tournoi. L’homme aux 20 titres en Grand Chelem a vécu ses derniers instants sur les courts en compagnie de Rafael Nadal, son éternel rival. Les hommages se sont mis à pleuvoir pendant la Laver Cup. Et d’autres étaient prévus au cours des prochains jours.

Une cérémonie était prévue à Bâle pour Federer

Après la Laver Cup, Roger Federer était invité au tournoi de Bâle. Roger Brennwald, directeur de l’ATP 500, avait d’ailleurs prévue toute une cérémonie pour saluer la carrière du Suisse. Toutefois, l’ancien joueur de 41 ans a préféré décliné la proposition. Roger Federer n’était visiblement pas prêt à revivre autant d’émotions après celles vécues à Londres récemment.

