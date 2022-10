Tennis

Tennis : De retour au top, Thiem veut faire comme Nadal

Publié le 13 octobre 2022 à 08h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir disputé deux finales consécutives à Roland-Garros, Dominic Thiem a connu une petite descente aux enfers. L’Autrichien a enchaîné les blessures et les mauvaises performances. De retour à un très bon niveau, Thiem veut s’inspirer de Rafael Nadal qui a toujours réussi à se relever après des pépins physiques.

Depuis ses deux finales consécutives à Roland-Garros en 2018 et 2019, Dominic Thiem vit un calvaire. Si tout le monde ou presque lui prédisait les sommets du classement ATP, l’Autrichien n’a fait qu’enchaîner les blessures. Et quand il pouvait être sur les courts, Dominic Thiem a souvent galéré. Mais depuis quelques mois, Thiem est en train de monter en puissance et de retrouver son jeu.

Thiem veut retrouver le top 100…

Classé actuellement 165ème mondial, Dominic Thiem a un plan de vol en tête : « J’ai un grand objectif en tête : terminer l’année dans le top 100. Ce serait formidable de pouvoir y parvenir. Je suis entièrement concentré sur un niveau mental à chaque match, dans ce tournoi, mais j’ai quand même J’ai besoin de beaucoup de points pour pouvoir atteindre cet objectif. J’ai besoin de victoires et de bons matchs pour l’atteindre, donc je travaille très dur et je suis totalement concentré. Je suis content de la façon dont j’ai commencé le tournoi et j’espère pouvoir continuer comme ça ».

Dominic Thiem enchaîne un deuxième 6-0 en deux matchs ! 🇦🇹🔥L'ancien n°3 mondial élimine Marcos Giron au deuxième tour du tournoi de Gijon pour atteindre les 1/4. 👏Il affrontera Guinard ou Cerundolo pour une place dans le dernier carré. ⚔️ pic.twitter.com/BSYMz5ErMh — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 12, 2022

… en s’inspirant de Nadal !