Tennis

Tennis : Numéro un mondial, Alcaraz est attendu au tournant par Djokovic

Publié le 10 octobre 2022 à 04h35

La rédaction

Victorieux ce dimanche face à Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4) lors du tournoi d’Astana, Novak Djokovic compte bien continuer à enchaîner les victoires. Lors d’un entretien pour l’Equipe juste après sa victoire, le Serbe avait envoyé un message clair à Carlos Alcaraz, désormais numéro un mondial. Nole compte bien continuer à rivaliser avec la nouvelle génération.

Après une rencontre à sens unique en finale du tournoi d’Astana, Novak Djokovic a dominé Stefano Tsitsipas (6-3, 6-4) ce dimanche. Absent lors de l’US Open dû au fait qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19, l’ancien numéro un mondial a donc pu continuer à s’entraîner pour garder le rythme. Désormais septième mondial, le Serbe compte bien montrer qu’il a encore soif de victoires.

Tennis : Encore titré, Djokovic prévient la concurrence https://t.co/nlXyLfqL7j pic.twitter.com/whK9oCl07P — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

« Je me sens bien physiquement, je joue bien »

Dans des propos rapportés par L ’ÉQUIPE , Novak Djokovic s’est exprimé sur son état physique juste après sa victoire au tournoi d’Astana. Le Serbe a notamment fait part de son envie de jouer les plus grands tournois. « Je me sens bien physiquement, je joue bien. Je ne vois pas pourquoi je devrais ralentir. Je ne vois même pas pourquoi en parler. Évidemment, je veux toujours jouer les plus grands tournois. ».

« Carlos Alcaraz est n°1, et je veux encore rivaliser avec eux »