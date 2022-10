Tennis

Tennis : Nadal réclame une révolution, il lui répond

Publié le 11 octobre 2022 à 22h35

Pierrick Levallet

Numéro 2 mondial, Rafael Nadal a un billet pour les ATP Finals de Turin du 13 au 20 novembre. Toutefois, le tournoi se déroule sur une surface qu’il n’apprécie pas particulièrement. De ce fait, le président de l’ATP avoue ne pas savoir si l’Espagnol répondra présent ou non. L’occasion pour lui de faire une étonnante révélation sur le joueur de 36 ans.

Auteur d’un début de saison fantastique avec ses sacres à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, Rafael Nadal a été freiné par les blessures par la suite. Remis sur pied, l’Espagnol a pu participer à la Laver Cup, afin de dire adieu à Roger Federer. Désormais, le prochain gros rendez-vous du calendrier sont les ATP Finals qui se dérouleront à Turin entre le 13 et 20 novembre. Rafael Nadal est bien évidemment attendu en tant que numéro mondial.

«Il s’est toujours plaint du fait qu’il se joue sur dur et non sur terre battue»

Mais dans un entretien accordé à Ubitennis , le président de l’ATP Andrea Gaudenzi a affirmé qu’il ne savait pas si l’Espagnol allait être là ou non puisque le tournoi se joue sur une surface qui n’est pas sa préférée : « Nadal présent à l’ATP Finals ? Je ne sais pas. J’espère qu’il viendra. A mon avis, il viendra, parce qu’il n’a jamais gagné les ATP Finals. Il a gagné tout le reste, mais il n’a pas encore remporté le Masters. Il s’est toujours plaint du fait qu’il se joue sur dur et non sur terre battue. Il a raison, mais c’est assez inévitable compte tenu du calendrier. En tout cas, je sais que c’est un événement qu’il aimerait gagner à tout prix car c’est le seul titre important qui manque à son palmarès. »

Un palmarès bien garni pour Nadal

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a presque tout gagné. Champion à Roland-Garros, Wimbledon, l’Open d’Australie et l’US Open, l’Espagnol compte également deux médailles d’or des Jeux Olympiques remportées en 2008 et 2016. Pour le compléter, il ne lui manque plus que ce trophée des ATP Finals. À voir s’il répondra présent.