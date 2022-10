Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Murray après la retraite de Federer

Publié le 13 octobre 2022 à 20h35

Après plus d’un an sans jouer, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite. Pour dire au revoir à son public, le Suisse a joué un dernier match, en double, aux côtés de Rafael Nadal. Quelques semaines après, Andy Murray est revenu avec émotion sur ce moment que personne n’oubliera.

Alors qu’il n’avait pas joué un seul match depuis son élimination à Wimbledon contre Hubert Hurkacz en 2021, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite. Miné par des blessures aux genoux, le Suisse a fait le choix de quitter le circuit ATP à 41 ans. Federer laisse derrière lui une carrière exceptionnelle avec notamment 20 titres du Grand Chelem. Rien que ça… Et pour finir en beauté, Roger Federer a choisi un événement spécial.

Une dernière avec Nadal

Pour sa dernière, le Suisse a décidé de s’aligner sur le double lors de la Laver Cup, aux côtés d’un certain Rafael Nadal. S’il n’était pas certain de tenir la cadence après plus d’un an sans jouer, Roger Federer a été plus que correct même si sa paire avec Nadal n’a pas pu s’imposer face à Jack Sock et Frances Tiafoe. L’essentiel était ailleurs : dire au revoir à son public.

🗣 Berdych : "Federer est une plus grande icône que Nadal et laissera une plus grande marque que Djokovic. Ce qu'il a fait pour le tennis ne peut être surpassé par aucun résultat. Beaucoup de gens ont commencé à regarder/jouer au tennis pour lui, c'est ce qui le rend supérieur." pic.twitter.com/pSAkOqhESQ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 13, 2022

« C’était très spécial et une belle façon de terminer sa carrière »