Entre Djokovic, Nadal et Federer, il a tranché

Publié le 15 octobre 2022 à 02h35

Amadou Diawara

Avant la retraite du Suisse, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal raflaient tout sur la planète tennis et ne laissaient que des miettes à leurs adversaires. Alors qu'il a eu la chance d'affronter les trois membres du big 3, Vasek Pospisil a dévoilé le nom de celui qui lui a donné le plus de fil à retordre. Et comme l'a confié Canadien, il s'agit de l'ogre serbe Novak Djokovic.

Pendant de longues années, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont dominé le circuit ATP. Avant la retraite du Suisse, le Big 3 était impitoyable face à ses adversaires, remportant presque tous les tournois du Grand Chelem et les autres tournois majeurs. Vasek Pospisil peut en témoigner. Alors qu'il a dû faire face à Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal à plusieurs reprises, le Canadien a avoué que l'adversaire le plus difficile qu'il avait affronté était l'ogre serbe.

«Le plus difficile à jouer pour moi est sans aucun doute Novak »

« Le plus difficile pour moi (à jouer) est sans aucun doute Novak (Djokovic). Si l’on prend en considération son style de jeu, le fait qu’il soit le meilleur relanceur de tous les temps et que le service soit l’un de mes points forts, vous savez que cela représente un grand défi », a reconnu Vasek Pospisil lors d'un entretien au podcast Match Point Canada , avant d'en rajouter une couche.

«C’est le gars contre lequel il est très difficile de développer mon style de jeu»