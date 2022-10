Tennis

Tennis : Les records hallucinants de Djokovic à Bercy

Publié le 16 octobre 2022 à 12h35

Arnaud De Kanel

Le Rolex-Paris-Masters débutera le 29 octobre prochain. Novak Djokovic a fait du tournoi parisien l'une de ses spécialités puisqu'il en est le roi incontesté. En effet, le Serbe ne veut pas partager le gâteau et détient un sacré nombre de records à Bercy. Les chiffres de Nole dans la capitale sont vertigineux.

C'est après une saison contrastée et entachée par ses non-participations à l'US Open et à l'Open d'Australie en raison de sa non-vaccination contre la Covid-19, que Novak Djokovic se rend à Bercy pour y défendre son titre. Comme à son habitude, le Serbe s'est très vite acclimaté au Masters 1000 parisien et ne fait souvent qu'une bouchée de ses adversaires. Il y possède d'incroyables records.

Record de titres

Avec sa victoire en finale la saison passée sur Daniil Medvedev, Novak Djokovic a alourdi la marque et totalise 6 titres au Rolex-Paris-Masters, un record dans la compétition. Il l'a remporté en 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 et donc 2021. Le Serbe devance Boris Becker et Marat Safin avec leurs 3 sacres.

Record de finales

Avec 9 finales disputées à Bercy, Novak Djokovic détient logiquement le record du joueur qui en a disputé le plus. Derrière lui, Boris Becker une nouvelle fois, avec 5 finales.

Record de participations

Le Masters 1000 de Paris-Bercy se tient en fin de saison et très peu de joueurs ont assez de coffre pour pouvoir aller au terme d'une année tennistique. Novak Djokovic a répondu présent à l'appel à 15 reprises. Il codétient avec Feliciano Lopez, le record de participations au Masters 1000 de Paris-Bercy.

Record de victoires consécutives

Novak Djokovic a enchainé une série folle de 17 victoires consécutives entre le premier tour 2013 et le quart de finale 2016, perdu face à Marin Cilic. Personne ne fait mieux que lui dans le tournoi, Boris Becker avait stoppé sa série à 14 succès de suite.

Record de sets gagnés consécutivement

Le Serbe ne laisse rien aux autres à Bercy. Entre la demi-finale 2013 et la demi-finale 2015, Novak Djokovic a enchaîné 21 sets d’affilée victorieux, record absolu dans l'histoire du tournoi.

Record de victoires

Sa victoire en finale contre Daniil Medvedev a conforté son avance en tête du classement de victoires au total à Bercy. Novak Djokovic l'a emporté à 42 reprises à Paris, mieux que n'importe qui.

Record de matchs disputés à Bercy

Avec 15 participations et 6 sacres, Novak Djokovic est bien entendu le tennisman le plus capé du Rolex-Paris-Masters. Au total, il a disputé 50 matchs, soit 12 de plus que Tomas Berdych.