Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Mike Tyson a fait son choix

Durant de nombreuses années, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont totalement dominé le circuit ATP. Mike Tyson, lui, a suivi de très près l'ascension des trois joueurs. S’il est un véritable fan du Suisse, tout juste retraité, l’ancien champion de boxe a un autre favori sur le circuit actuellement.

Ils étaient trois, ils ne sont plus que deux désormais. Pendant plus d’une décennie, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont dominé le circuit ATP. Les trois joueurs, surnommés le Big 3 , sont bien évidemment dans la course lorsqu’il s’agit de désigner le GOAT puisqu’ils ont raflé pas moins de 63 titres du Grand Chelem. Mais il ne reste plus que Nole et Rafa maintenant, Roger Federer ayant pris sa retraite très récemment. Totalement fan de cette génération du tennis, Mike Tyson voit ses favoris quitter les courts les uns après les autres. L’occasion pour l’ancien boxeur de dévoiler son favori du moment.

« Novak Djokovic est mon préféré en ce moment. S’il va bien, j’aime vraiment le regarder. C’est mon préféré parce que la façon dont il est revenu de blessure et a battu des gars comme Nadal et Federer est incroyable. C’est un vrai combattant » a affirmé Mike Tyson dans le podcast Advantage Connors .

