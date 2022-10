Tennis

Tennis : Nadal sur le déclin, Alcaraz va en profiter

Publié le 16 octobre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Cette saison, Rafael Nadal a été trahi par son physique, notamment à Wimbledon où il avait été contraint de déclarer forfait avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Les années passent pour le Taureau de Manacor qui se rapproche de la fin. Mais en Espagne, la relève est déjà assurée avec Carlos Alcaraz.

Après l'annonce de la retraite de Roger Federer, les regards sont braqués sur Rafael Nadal qui accumule les soucis physiques. En effet, le monde du tennis avait retenu son souffle lorsqu'il avait convoqué la presse à Roland-Garros. Certains évoquaient une possible annonce de fin de carrière mais il n'en était rien. Malgré tout, son corps ne suit plus et facilite l'émergence de Carlos Alcaraz, laissant entrevoir une domination espagnole pour les années à venir.

Tennis : Évènement pour Rafael Nadal, son clan lâche un énorme aveu https://t.co/cDRlslpLqM pic.twitter.com/By2mGCnwh6 — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

«Physiquement, il n’est plus ce qu’il était»

L'ancienne joueuse Carla Suarez Navarro a exprimé son point de vue sur l'état physique de Rafael Nadal et l'éclosion de Carlos Alcaraz. Dans une interview accordée à AS , elle confie : « Peut‐être oui, l’émergence de Carlos Alcaraz est un soulagement pour l’Espagne parce que, évidemment, Rafa continue, mais nous sommes dans ses dernières années. Le temps passe pour tout le monde et il a été soumis à de nombreuses exigences. Physiquement, il n’est plus ce qu’il était, mais mentalement, il va toujours nous surprendre. Il y a de jeunes joueurs qui arrivent et nous avons la chance d’avoir Carlitos, nous devons en profiter. Je pense qu’il nous donnera beaucoup de succès à l’avenir. »

