Nadal reçoit une proposition surprenante, qu'il accepte

Publié le 16 octobre 2022 à 00h35

Amadou Diawara

A la fin du mois de novembre, Rafael Nadal sera en visite en Argentine. Une information qui n'a pas échappée à Gabriela Sabatini. En effet, la native de Buenos Aires a proposé au Majorquin de défier Casper Ruud en double sur ses terres. Une invitation que Rafael Nadal a acceptée.

Rafael Nadal (36 ans) a rendez-vous en Argentine à la fin du mois de novembre pour affronter Casper Ruud (23 ans). Alors qu'elle a hâte d'assister au remake de la dernière finale de Roland-Garros (6-3, 6-3, 6-0) sur ses terres, Gabriela Sabatini (52 ans) a fait une énorme proposition au Majorquin. En effet, la native de Buenos Aires aimerait faire équipe avec Rafael Nadal pour affronter Casper Ruud.

«J'adorerais jouer un double mixte avec toi Rafael Nadal»

« Bonjour Rafa ! C'est tellement bien que tu viennes en Argentine pour jouer le match de la revanche avec Casper (Ruud). Après Roland-Garros, j'étais très excité à l'idée de jouer et j'adorerais, pour l'admiration que j'ai pour toi, jouer un double mixte avec toi. Ce serait vraiment un honneur. Acceptes-tu ? » , a demandé Gabriela Sabatini dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

«Je serais heureux de jouer en double mixte avec toi»