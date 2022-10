Tennis - Open d'Australie

Tennis : Djokovic banni de l'Open d'Australie ? Il reçoit un énorme message

Publié le 14 octobre 2022 à 20h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent du dernier US Open, Novak Djokovic pourrait également être privé de l'Open d'Australie. A l'instar de la saison dernière, le joueur serbe pourrait être empêché de participer au premier Grand Chelem de la saison 2023 en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. En Australie, la gronde commence à monter.

Privé d'US Open en raison de son refus de se faire vacciner, Novak Djokovic enchaîne, depuis, les victoires sur le circuit. Le joueur serbe a remporté, coup sur coup, le tournoi de Tel-Aviv, mais aussi d'Astana. Remonté la septième place mondiale, Djokovic espère toujours terminer son année en beauté, mais aussi démarrer la prochaine saison de la meilleure des manières en remportant l'Open d'Australie.

Djokovic annonce la couleur pour l'Open d'Australie

« J’attends toujours des nouvelles concernant la levée de l’interdiction de trois ans qui m’a été imposée au début de l’année. Lorsqu’elle sera levée, il sera nécessaire de demander un visa. Il s’agit d’un processus en deux étapes. J’espère que cela se produira. Je veux jouer en Australie. Quoi qu’il arrive, je prendrai une décision dans les prochains mois » a annoncé Djokovic. Car le Serbe n'est pas certain de disputer le Grand Chelem à Melbourne en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

L'Open d'Australie ne veut pas se mêler

Patron du tournoi, Craig Tiley n'a pas souhaité prendre position dans ce dossier. « Ce n’est pas une question sur laquelle nous pouvons faire du lobbying. C’est une question qui reste définitivement entre Novak et l’état et ensuite, en fonction du résultat, nous l’accueillerons à l’Open d’Australie. Je ne vais pas m’impliquer cette fois‐ci dans le dossier Novak Djokovic » a-t-il confié. Le gouvernement australien devrait avoir le dernier mot.



Tennis : Un coup de tonnerre se prépare pour Djokovic, l’Open d’Australie sort du silence https://t.co/mCIlXp9led pic.twitter.com/NiQvsANOf1 — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« Il n’y a aucun facteur de risque à le laisser revenir »