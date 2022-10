Tennis

Tennis : Numéro un mondial, Alcaraz reçoit un énorme hommage

Publié le 14 octobre 2022 à 06h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur de l’US Open le mois dernier et devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire, Carlos Alcaraz continue d’écrire l’histoire, lui qui n’a que 19 ans. Après été complimenté par Novak Djokovic, l’Espagnol a reçu un très beau message de la part de Dominic Thiem.

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz a déjà marqué l’histoire du tennis. Si tout le monde ou presque connaissait son talent, l’Espagnol aura attendu cette année 2022 pour exploser aux yeux du monde entier. Vainqueur de deux Masters 1000, Carlos Alcaraz avait une grosse ambition cette saison : gagner un tournoi du Grand Chelem. Et Alcaraz a fait mieux puisqu’il a remporté l’US Open contre Casper Ruud et a, dans le même temps, pris la place de numéro un mondial. Il devance Lleyton Hewitt et devient le plus jeune à obtenir cette récompense tant convoitée.

Djokovic lui dresse ses louanges

Epatant, Carlos Alcaraz a reçu un message très spécial de la part de Novak Djokovic lors de la Laver Cup : « Je félicite Alcaraz pour sa victoire à l’US Open. Il l’a fait d’une manière incroyable, avec trois ou quatre matchs en cinq sets dans le tournoi (trois, ndlr). Il n’a que 19 ans et il est déjà numéro un mondial. C’est assez étonnant ce qu’il a accompli jusqu’à présent. C’est un grand atout pour notre sport, une grande star en devenir ».

TOP 5 des joueurs qui ont remporté le plus de titres en simple cette saison 🏆👉 Carlos Alcaraz en 15 tournois👉 Rafael Nadal en 10 tournois👉 Andrey Rublev en 18 tournois👉 Casper Ruud en 19 tournois👉 Novak Djokovic en 8 tournois(@ESPNtenis) pic.twitter.com/GtP1X8lCYo — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 5, 2022

« Il a déjà une carrière unique »