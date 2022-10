Tennis

Tennis : Quand Tsonga se compare à Federer et Nadal

Publié le 12 octobre 2022 à 02h35

Alors que Roger Federer vient de prendre sa retraite au terme d’un dernier match très émouvant, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon ont également quitté le circuit ATP cette année. Interrogé sur sa relation avec Simon, Tsonga a expliqué qu’elle était identique à l’amitié entre Federer et Nadal.

Cette année de tennis aura été marquante sur plusieurs points. Pour Novak Djokovic, d’abord, qui n’a pas pu disputer l’US Open et l’Open d’Australie en raison de son refus de se vacciner. Mais surtout pour Roger Federer qui a pris sa retraite après vingt ans au très haut niveau. Plombé par ses problèmes au genou, le Suisse a préféré dire stop. Afin de dire au revoir à ses fans, Federer a disputé un ultime match lors de la Laver Cup, en double, aux côtés de Rafael Nadal. Un symbole énorme.

Retraite pour Federer, mais pas que !

Lui aussi a pris sa retraite cette saison : Jo-Wilfried Tsonga. Même s’il est loin d’avoir remporté autant de titres que Roger Federer, le Français aura connu de grands moments sur le circuit ATP, tout comme Gilles Simon, son grand ami, qui tirera sa révérence à la fin de l’année. Et quand Tsonga est interrogé sur son amitié avec Simon, il n’hésite pas la comparaison avec Federer et Nadal.

Après avoir mis un terme à sa carrière il y a deux semaines, Roger Federer ne sera finalement pas honoré chez lui, lors de l'ATP 500 de Bâle qui débute le 24 octobre. 🇨🇭La décision a été prise par le Suisse lui-même, pas encore prêt à revivre une telle émotion. 😕 pic.twitter.com/4Bd3RspTzN — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 11, 2022

« Depuis qu’on est petit, on est ensemble »