Tennis : Crash, accident... L’incroyable anecdote de Rafael Nadal

Que ce soit sur les courts ou en-dehors, Rafael Nadal est un homme plutôt respectueux des règles. Mais lorsqu’il était plus jeune, l’Espagnol a eu quelques mésaventures, notamment en voiture. Le joueur de 36 ans est notamment revenu sur son crash en 2006, lorsqu’il s’était écrasé contre un poteau en béton.

Sur les courts, Rafael Nadal est un joueur extraordinaire. Vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, l’Espagnol est une véritable légende du tennis. Le joueur de 36 ans est même considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps avec Roger Federer et Novak Djokovic. Dans son sport, Rafael Nadal est plutôt respectueux des règles. Il l’est aussi en-dehors des courts. Mais en 2006, Rafa a connu une belle mésaventure avec sa voiture. En effet, Rafael Nadal avait heurté un poteau en béton. Plus de peur que de mal à cette époque pour l’Espagnol, qui n’avait pas manqué de s’expliquer juste après l’accident.

« Salut à tous. Je vous écris ce court message pour vous dire à tous que je vais bien. Comme vous avez dû le voir dans différents médias, j’ai eu un accident mineur, pas sérieux, ce matin à 9h30 quand je conduisais vers le port de PortoChristo à Mallorque. J'avais été avec quelques amis pour aller pêcher et quand je suis arrivé au-dessus d'un nid de poule, j'ai perdu le contrôle de la voiture et j’ai heurté un pylône électrique. La vitesse à laquelle je roulais était très lente (environ 30km/h) et tout allait bien. Laissez moi vous dire que j’ai passé une fantastique journée à pêcher avec mes amis. On a attrapé à peu près 30 poissons. Je vais apprécier de passer encore quelques jours au loin, ça faisait longtemps que je n’avais pas passé de journées tranquilles » annonçait-il sur son site officiel au moment des faits.

«Je me considère comme un conducteur normal, respectueux des règles»