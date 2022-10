Tennis

Après Nadal, Monfils fait une grosse annonce

Juste après Rafael Nadal, qui est devenu papa pour la première fois, Gaël Monfils a également eu la chance de voir son premier enfant venir au monde. Après cet heureux événement, le Français a fait passer un énorme message sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Rafael Nadal est devenu père pour la première fois. En effet, sa compagne - Xisca - a accouché d'un petit Rafael. Une nouvelle qui comble de bonheur le champion majorquin. Et il n'a pas manqué de le faire savoir sur son compte Twitter .

I had the most amazing night of my life, which ended with the most beautiful gift around 6:00Am.Elina was strong and brave💪🏾🙏🏾I can t thx enough my wife and God for this special moment 🙏🏾Welcome to the world my little princess SKAÏ ❤️ pic.twitter.com/gWwg6c7pYb