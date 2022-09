Tennis

Tennis : Après sa terrible annonce, Monfils sort du silence

Publié le 29 septembre 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il avait fait son retour lors du Masters 1000 de Montréal, Gaël Monfils avait rechuté. Blessé au pied droit, il a notamment été contraint de déclarer forfait pour l’US Open début septembre. Actuellement en rééducation, le Français est resté évasif sur la suite de sa saison et ne sait pas encore quand il pourra revenir à la compétition.

Nous ne sommes pas près de revoir Gaël Monfils sur les courts. Après avoir fait son retour lors du Masters 1000 de Montréal au mois d’août dernier, à la suite d’une blessure au talon, le Français avait rechuté. Touché au pied droit, il vit une saison contrastée. Gaël Monfils avait réussi à se hisser jusqu’en quart de finale de l’Open d’Australie, mais il n’a pas pu prendre part aux trois autres tournois du Grand Chelem, notamment l’US Open il y a quelques semaines. Il poursuit actuellement sa rééducation à Genève, comme il l’a confié dans un message publié sur Twitter .

Vous comprendrez que je devrais adapter ma date de reprise en raison de cet heureux événement à venir mais je ne manquerai pas de vous donner plus de détails prochainement 🙏🏾 — Gael Monfils (@Gael_Monfils) September 29, 2022

Monfils s’exprime après sa blessure

« S alut les amis, je tenais à vous donner quelques nouvelles car je n’ai pas été très bavard ces derniers temps. Suite à ma blessure contractée à Montréal, j’ai entamé dès mon retour en Europe ma rééducation à Monaco puis désormais à la Clinique de la Tour à Genève », a-t-il déclaré. Gaël Monfils est resté évasif concernant sa date de retour. D’autant plus que sa femme attend un heureux événement et qu’il souhaite logiquement rester auprès d’elle.

