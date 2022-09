Tennis

Tennis : Enorme coup dur pour Novak Djokovic après son grand retour

Après plus de deux mois d'absence, Novak Djokovic faisait son grand retour sur les courts à la Laver Cup. Le Serbe avait rassuré sur son état physique après sa victoire sur Frances Tiafoe, mais il n'a pas pu le refaire à la suite de son duel face à Félix Auger-Aliassime. Et pour cause, Djoko est blessé au poignet...

Il fallait remonter au 10 juillet dernier pour voir Novak Djokovic sur un terrain de tennis. C'était lors de la finale de Wimbledon, qu'il avait remporté contre Nick Kyrgios. Depuis, le Serbe a raté de nombreux tournois, dont l'US Open, car il n'est pas vacciné contre la Covid-19. Opposé à Félix Auger-Aliassime pour son deuxième match en simple depuis deux mois, Nole a chuté en deux sets (6-3, 7-6). Et ce revers s'expliquerait par une blessure au poignet.

« C’est vrai que j’ai été gêné par des douleurs au poignet droit »

Novak Djokovic s'est incliné contre Félix Auger-Aliassime après avoir disputé la rencontre avec une gêne au poignet, qui l'a empêché de déployer son jeu comme il le voulait. « C’est vrai que j’ai été gêné par des douleurs au poignet droit. C’est le cas depuis quatre ou cinq jours. Je l’ai gardé sous contrôle, mais avec les deux matches d’hier, ça n’a pas aidé. Aujourd’hui, ça n’a pas été facile. Je ne pouvais pas servir aussi vite et de façon aussi précise que je le voulais. Ça a eu un impact sur tout le match. Lui a très bien servi. Je n’enlève rien à sa performance, il a superbement servi, très fort. Il a été solide du fond du court, il mérite son succès » détaille le Serbe dans des propos rapportés par RMC Sport .

« C’est pour ça que j’ai souffert en jouant ici »