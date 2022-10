Tennis

Tennis : Nadal sur le déclin, Alcaraz en profite déjà

Publié le 24 octobre 2022 à 22h35 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 22h39

Pierrick Levallet

À 36 ans, Rafael Nadal commence à décliner. L’Espagnol est notamment ennuyé de plus en plus par des pépins physiques qui l’empêchent de performer correctement lors des tournois importants. Rafa ne sera d’ailleurs pas de la partie pour la Coupe Davis. Le capitaine de l’Espagne n’a pas manqué de justifier ce choix.

Auteur d’un début de saison absolument sensationnel, avec un sacre à l’Open d’Australie puis à Roland-Garros, Rafael Nadal a finalement été rattrapé par ses problèmes physiques. Qui l’ont empêché de bien performer à Wimbledon et à l’US Open. Le joueur de 36 ans est conscient qu’il a besoin de plus de repos qu’avant et n’hésite donc plus à faire l’impasse sur certains tournois. La Coupe Davis est la prochaine grosse échéance (du 23 au 27 novembre). Si l’on pouvait imaginer que Rafael Nadal ferait parti de la liste pour représenter l’Espagne, le capitaine Sergi Bruguera s’est finalement passé de lui.

Nadal a choisi de ne pas participer à la Coupe Davis

« Rafa m’a dit au début de l’année de ne pas compter sur lui, qu’il ne serait pas là pour la Coupe Davis. Il a toujours été là, mais pas cette année. Il a le droit de choisir, il a déjà gagné la compétition plusieurs fois (5 fois, ndlr) » a-t-il d’ailleurs expliqué pour justifier la nouvelle absence de Rafael Nadal, dans des propos rapportés par We Love Tennis . Sergi Bruguera fera donc sans la légende espagnole. Et il y en a bien un qui va pouvoir en profiter.

Alcaraz nouveau leader de l’Espagne

En l’absence de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz sera le leader de l’Espagnol. Plus jeune numéro un mondial de l’histoire, le joueur de 19 ans sera entouré de Pablo Carreno‐Busta, Roberto Bautista Agut et Marcel Granollers ainsi qu’un cinquième joueur entre Albert Ramos Vinolas, Alejandro Davidovich Fokina ou Pedro Martinez. L’occasion pour Carlos Alcaraz de montrer qu’il a l’étoffe pour prendre la succession de Rafael Nadal, même à l’échelle internationale.