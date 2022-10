Tennis

Open d’Australie : Djokovic, covid... Nadal attaqué, il reçoit du soutien

Publié le 24 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Au début de l’année 2022, Rafael Nadal a été sacré champion de l’Open d’Australie. Toutefois, le titre de l’Espagnol est parfois remis en question par les fans en raison de l’absence de Novak Djokovic, non vacciné contre la Covid-19. Le joueur de 36 ans a alors été défendu par un commentateur de l’ATP, qui considère ce traitement injuste.

Cette année, Rafael Nadal a réalisé un début de saison sensationnel. L’Espagnol avait notamment été sacré champion à l’Open d’Australie. Toutefois, son sacre fait encore jaser chez les fans de tennis. Certains estiment que Rafa n’aurait jamais pu obtenir ce titre si Novak Djokovic avait pu participer au tournoi. Non vacciné contre le coronavirus, le Serbe s’était vu refuser l’accès au territoire australien. Le titre de Rafael Nadal est donc fortement contesté. Mais pour Brian Clark, cela est injuste pour le joueur de 36 ans.

Tennis : Crash, accident... L’incroyable anecdote de Rafael Nadal https://t.co/UOqMXCNTt0 pic.twitter.com/9tKt2MaBNW — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

«Je pense que ce n’est pas juste pour Nadal»

« Les gens vont mettre un astérisque à côté de la victoire de Nadal à l’Open d’Australie parce que Djokovic en a fait son tournoi personnel... Je pense que ce n’est pas juste pour Nadal parce qu’il ne peut jouer que contre ceux qui sont devant lui et il a battu tous ceux qui se sont présentés face à lui. Quoiqu’il en soit, je pense que le fait d’avoir Djokovic aux ATP Finals, où l’on retrouve les meilleurs des meilleurs, est une bonne chose » a déclaré le commentateur pour l’ATP dans un podcast et dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Djokovic toujours incertain pour l’Open d’Australie 2023

Le scénario pourrait d’ailleurs se répéter en janvier 2023. La participation de Novak Djokovic pour la prochaine édition de l’Open d’Australie demeure encore très incertaine pour les mêmes raisons. Fidèle à ses principes, le Serbe ne s’est toujours pas fait vacciner contre la Covid-19. Le joueur de 35 ans pourrait ainsi se voir à nouveau refuser l’accès au territoire australien. À suivre...