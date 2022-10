Tennis

Le clan Djokovic pousse un coup de gueule

Publié le 23 octobre 2022 à 06h35

Amadou Diawara

Le 19 octobre dernier, Novak Djokovic a lancé sa propre marque de vin avec son oncle, Goran. Toutefois, certains reprochent à l'ogre serbe de promouvoir de l'alcool, et ce, parce que ce serait immoral. Interrogé sur le sujet, Goran Djokovic a tenu à taper du poing sur la table pour prendre la défense de son neveu.

En parallèle de son activité de tennisman professionnel, Novak Djokovic est un grand amateur de vin. En effet, l'ogre serbe a acheté un vignoble il y a sept ans dans sa ville natale : Belgrade.

«Novak ne fait pas la promotion de l’alcool»

Pour aller encore plus loin, Novak Djokovic a lancé sa propre marque de vin avec son oncle, Goran, le 19 octobre dernier. En effet, l'ex-numéro un mondial a présenté Djokovic Chardonnay 2020 et Djokovic Syrah 2020, avant de mettre en vente environ 40 000 bouteilles. Cependant, tout le monde ne soutiendrait pas le nouveau business lancé par Novak Djokovic. En effet, le vétéran de 35 ans est sous le feu des critiques car il fait la promotion de l'alcool, ce qui est jugé immoral par certains.

«Le vin est sacré, c'est dans la bible»