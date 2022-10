Tennis

Après sa retraite, Federer reçoit un énorme avertissement du clan Djokovic

Publié le 21 octobre 2022 à 22h35

Amadou Diawara

Tout juste retraité, Roger Federer est l'actuel vice-recordman du nombre de titres remportés en carrière (103), derrière Jimmy Connors (109). Alors qu'il a glané 90 titres, Novak Djokovic peut espérer devancer le maitre à jouer suisse, et pourquoi pas la légende américaine, avant de tirer sa révérence. D'après Goran Ivanisevic, l'entraineur du Serbe, il est tout à fait capable de réaliser cet immense exploit.

Pas du tout épargné par les pépins physiques, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite à 41 ans. En effet, le maitre à jouer suisse a joué son dernier match aux côtés de Rafael Nadal lors de la Laver Cup le 23 septembre dernier. Et il laisse une trace indélébile dans le monde du tennis.

Tennis : Serena Williams lâche une bombe sur son avenir https://t.co/KUitaeqZ0G pic.twitter.com/rUPFk2AO7g — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

«Je suis sûr qu’il peut chasser ce record»

Implacable sur les courts lors de ses meilleures années, Roger Federer a livré une bataille colossale avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, avec qui il a tout raflé. Et pour le moment, il devance ses deux grands rivaux au nombre de titres remportés en carrière. En effet, Roger Federer a remporté 103 titres au total. Ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus titré de l'histoire, derrière Jimmy Connors (109). Toujours sur le circuit, Rafael Nadal (92) et Novak Djokovic (90) sont à la traine. Mais alors qu'ils n'ont pas prévu de prendre leur retraite dans un avenir proche, les deux stars ont la possibilité de battre cet énorme record. D'ailleurs, Goran Ivanisevic est convaincu que Novak Djokovic a les moyens de le faire, comme il l'a expliqué lui-même lors d'un entretien accordé à Sportske Novosti .

«Je suis convaincu qu’il peut se battre pour tous les titres»