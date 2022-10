Tennis

Tennis : Serena Williams lâche une bombe sur son avenir

Publié le 21 octobre 2022 à 06h35

Roger Federer n'est pas la seule légende à avoir quitté les courts de tennis cette année. Vainqueur de 23 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, Serena Williams a décidé de mettre fin à sa carrière après sa défaite au troisième tour de l'US Open en septembre dernier. Mais réapparu devant les médias, l'Américaine a jeté le trouble sur son avenir.

Au cours de cette année 2022, les fans de tennis ont dit adieu à de nombreuses légendes de ce sport. Au cours de la dernière Laver Cup, les larmes ont coulé lors du dernier match de Roger Federer. Quelques semaines auparavant, Serena Williams avait tiré sa révérence. Surnommée la Queen , l'Américaine a remporté au cours de sa carrière 23 titres du Grand Chelem, à un seul titre du record détenu par Margaret Court. Agé de 41 ans, elle avait annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière lors du dernier US Open.

Serena Williams avait jeté le trouble après sa défaite à l'US Open

Encouragé par un public surchauffé, Serena Williams avait remporté deux matches à l'US Open, avant de rendre les armes au troisième tour face à l'Australienne Alja Tomljanovic. Interrogé sur sa décision par un journaliste, la joueuse avait été questionnée sur un possible retour à la compétition dans les prochains mois. « Je ne pense pas, mais on ne sait jamais » avait-elle répondu en conférence de presse. Mais ce jeudi, Williams a jeté le trouble sur son avenir.

« Je ne suis pas à la retraite »

Invitée au TechCrunch Disrupt à San Francisco mercredi pour promouvoir son fonds de capital‐risque, Serena Ventures , la néo-retraité a lâché une petite bombe. « Je ne suis pas à la retraite. Les chances de mon retour sont très élevées. Vous pouvez venir chez moi et voir que j’ai un court de tennis » a lâché Serena Williams avant de nuancer ses propos.

Serena Williams nuance ses propos