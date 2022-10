Tennis

Open d'Australie : L'énorme annonce du clan Djokovic

Publié le 21 octobre 2022 à 08h35

Absent de l’Open d’Australie et de l’US Open cette année en raison de son refus de se vacciner, Novak Djokovic espère pouvoir y participer l’an prochain. A trois mois de l’échéance australienne, son entraîneur, Goran Ivanisevic, s’est confié sur le sujet en réaffirmant que le Serbe voulait être de la partie.

Novak Djokovic aura vécu une année 2022 très difficile. Après avoir été étincelant en 2021, le Serbe s’attendait à poursuivre sur sa lancée. Mais dès le mois de janvier, Djokovic a été privé d’Open d’Australie en raison de son refus de se vacciner, il a même été interdit de territoire. Quelques mois plus tard, la situation a été similaire pour l’US Open. Malgré sa victoire à Wimbledon, le Serbe n’aura disputé que deux des quatre tournois du Grand Chelem.

Novak Djokovic veut participer à l’Open d’Australie

Alors à trois petits mois de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a encore fait savoir qu’il souhaitait y participer. « J’attends toujours des nouvelles concernant la levée de l’interdiction de trois ans qui m’a été imposée au début de l’année. Lorsqu’elle sera levée, il sera nécessaire de demander un visa. Il s’agit d’un processus en deux étapes. J’espère que cela se produira. Je veux jouer en Australie. Quoi qu’il arrive, je prendrai une décision dans les prochains mois », assurait Djokovic il y a quelques semaines.

« C’est désormais aux Australiens de décider »