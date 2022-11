Tennis

Tennis : Alcaraz numéro un mondial, Djokovic lui lance un énorme avertissement

Publié le 3 novembre 2022 à 08h35

Pierrick Levallet

Plus jeune numéro un mondial de l’histoire, Carlos Alcaraz pourrait perdre son trône avant la fin de la saison. L’Espagnol est pressé par Rafael Nadal au classement ATP et ce dernier pourrait récupérer la première place en cas de bon résultat à Bercy. Novak Djokovic n’a alors pas manqué d’avertir Carlos Alcaraz quant à la pression qui l’attend.

Après son sacre à l’US Open, son premier sacre en tournoi du Grand Chelem, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. À 19 ans, l’Espagnol incarne l’avenir mais aussi le présent sur le circuit. Mais depuis qu’il a pris possession du trône du classement ATP, Carlos Alcaraz éprouve quelques difficultés sur les courts. Alors qu’il était outsider auparavant, le joueur de 19 ans est désormais très attendu par ses adversaires. La pression commence à se faire sentir. Et elle devrait s’accroitre au cours des prochains jours.

Tennis : Alcaraz craque encore, il lance un énorme avertissement à son bourreau https://t.co/1xHyFsnAUc pic.twitter.com/ojoPFlVhuc — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Nadal met la pression à Alcaraz

Avec sa défaite contre Félix Auger-Aliassime en demi-finale du tournoi de Bâle, Carlos Alcaraz pourrait bien perdre sa première place du classement ATP avant la fin de la saison. Alors qu’il est talonné par Rafael Nadal et que seulement 920 points séparent les deux Espagnols, une élimination du joueur de 19 ans en quarts et un sacre de Rafa à Bercy pourraient permettre à ce dernier de récupérer son trône. Pour sa première participation au tournoi parisien, Carlos Alcaraz va devoir jouer avec la pression de perdre sa place au profit de Rafael Nadal.

«Il devra défendre des points»